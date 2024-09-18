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Осень еще не наступила: синоптики говорят о продолжении в Украине метеорологического лета

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Украине продолжается метеорологическое лето, ведь температура воздуха еще не снизилась до того уровня, чтобы синоптики смогли констатировать наступление осени.

Об этом заявила спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиацентр Украина ".

Она признала, что высокие значения температуры и в течение лета, и в сентябре являются аномальными.

По ее словам, метеорологическая осень фиксируется тогда, когда средняя суточная температура в определенном регионе в течение нескольких суток составляет 15 градусов и ниже.

Она добавила, что сейчас температурные показатели почти по всем областям Украины выше этого показателя.

Кроме того, в Украине продолжает наблюдаться высокий дефицит осадков.

К слову, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок в комментарии РБК-Украина заявила, что пока в Украине еще даже не было так называемого "бабьего лета". Она также объяснила значение этого народного термина.

"Бабьим летом" называют периоды теплой и сухой погоды осенью, когда преобладает антициклональный характер погоды. То есть не наблюдается осадков, а погода теплая и солнечная. Кривобок пояснила, что специалисты называют тёплые и сухие дни осенью называют просто "периодом теплой и сухой погоды".

Ранее Укргидрометцентр делал прогноз на сентябрь. Согласно ему, похолодание будет постепенным.

Также недавно в Киеве был установлен очередной температурный рекорд. Он стал пятым подряд.

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