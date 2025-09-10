UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Осінь покаже характер: синоптик пояснила, які області завтра "накриє" негода

Завтра погода в Україні буде дещо "контрастною" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 11 вересня, в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати завтра в різних областях України

Згідно з інформацією експерта, завтра (11 вересня) атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України.

"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними", - наголосила Діденко.

Температура повітря становитиме при цьому +17+22 градуси за Цельсієм.

Тим часом на більшості територій України очікується "справжня красива рання осінь". За словами синоптика, йдеться про суху погоду з мінливою хмарністю та сонцем.

Денна температура повітря у більшості областей становитиме близько 23-28°C.

У Києві погода, за прогнозом Діденко, буде "без дощу, із сонечком".

"Вдень повітря прогріється до +24 градусів", - уточнила вона.

Насамкінець фахівець зауважила, що надалі дощів в Україні "буде мало, хіба на крайньому заході".

"Температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів", - додала синоптик.

Крім того, Діденко закликала українців - і водіїв, і пішоходів - не забувати про тумани.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

