Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня

Перші дні осені стабільним сонячним теплом українців не порадують. На погоду впливатимуть різні атмосферні фронти, тож місцями без дощів з грозами не обійтися.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
– В цілому синоптичну ситуацію по території України будуть визначати різні баричні утворення.
Зокрема в найближчі дні ми очікуємо, що територією України буде проходити холодний атмосферний фронт. Із заходу на схід.
Тож у деяких областях буде періодично дощити.
– Завтра (у вівторок, 1 вересня, - Ред.) очікуємо, що у західних, північних, а вдень - також і у Вінницькій та Черкаській областях випадатимуть короткочасні дощі з грозами.
У середу (2 вересня, - Ред.) в нічні години локально також дощитиме - лише у центральних та Сумській областях.
В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.
– У четвер (3 вересня, - Ред.) територією України проходитиме новий атмосферний фронт.
Тож знову очікуємо локальні нетривалі дощі з грозами.
Зокрема на Прикарпатті та Закарпатті. А вдень - у північних, Вінницькій та Черкаській областях.
– Значення температури загалом будуть контрастними - по території України.
Після проходження холодного атмосферного фронту до нас поширюватиметься така, прохолодніша повітряна маса.
Однак на півдні та південному сході країни - внаслідок меншої кількості хмар - сонце все ще інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря.
– В нічні години ми очікуємо поступове зниження мінімальних екстремумів - від +13...+18°С цієї ночі до +9...+14°С в ніч на 3 вересня.
Тим часом денні максимуми завтра будуть в межах +23...+28°С у більшості областей.
У середу очікуємо вже +21...+26°С.
Проте на півдні та південному сході країни (де в нас утримуватиметься погода без опадів) стовпчики термометрів сягатимуть +25...+30°С.
– В цілому буде нестійка погода, так би мовити.
Впродовж 4-5 вересня (у п'ятницю й суботу, - Ред.) ми очікуємо таку, доволі різну погоду.
4 вересня в нас буде погода без опадів. Лише на заході та півночі України вдень - місцями невеликий дощ.
5 вересня в нічні години - у північній частині, а вдень - вже по всій території України (крім півдня та південного сходу) випадатимуть короткочасні дощі. Місцями - з грозами.
– Станом на 3 вересня найнижчі значення температури - в межах +9...+14°С - будуть по всій території України.
Потім, 4 вересня, такі самі значення очікуються лише у західних та північних областях. Тоді як по інших регіонах буде в межах +12...+18°С.
Тобто буде такий контраст певний.
Якщо говорити про денні максимуми... 4-5 вересня - вдень у більшості областей ми очікуємо +20...+25°С. На півдні та південному сході країни +26...+30°С.
Хоча 5 вересня у північно-східній частині України денні максимуми сягатимуть +16...+21°С.
Тобто там - доволі відчутно спаде температура.
– Поривів вітру ми поки що не очікуємо. Не спостерігаємо такої тенденції.
Завтра, 1 вересня, вітер у нас ще буде переважно південно-західний, а його швидкість - в межах 7-12 м/с.
2-3 вересня - вітер буде в цілому із західною складовою.
Тобто в середу він буде вже переважно західний, а в четвер - північно-західний.
Тим часом його швидкість буде помірною, в межах 5-10 м/с.
– У нас поки що - літо.
Ще такої інформації поки що, про метеорологічну осінь, немає.
Будемо слідкувати за тим, що скажуть наші фахівці. І, я думаю, ми в наших соціальних мережах про це напишемо.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Читайте також, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.