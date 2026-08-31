Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня

Що вплине на погоду на початку осені

– В цілому синоптичну ситуацію по території України будуть визначати різні баричні утворення.

Зокрема в найближчі дні ми очікуємо, що територією України буде проходити холодний атмосферний фронт. Із заходу на схід.

Тож у деяких областях буде періодично дощити.

Де саме чекати дощі найближчими днями

– Завтра (у вівторок, 1 вересня, - Ред.) очікуємо, що у західних, північних, а вдень - також і у Вінницькій та Черкаській областях випадатимуть короткочасні дощі з грозами.

У середу (2 вересня, - Ред.) в нічні години локально також дощитиме - лише у центральних та Сумській областях.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

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Чи поменшає дощів наприкінці тижня

– У четвер (3 вересня, - Ред.) територією України проходитиме новий атмосферний фронт.

Тож знову очікуємо локальні нетривалі дощі з грозами.

Зокрема на Прикарпатті та Закарпатті. А вдень - у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Чи принесуть опади похолодання

– Значення температури загалом будуть контрастними - по території України.

Після проходження холодного атмосферного фронту до нас поширюватиметься така, прохолодніша повітряна маса.

Однак на півдні та південному сході країни - внаслідок меншої кількості хмар - сонце все ще інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря.

Якою може бути температура повітря

– В нічні години ми очікуємо поступове зниження мінімальних екстремумів - від +13...+18°С цієї ночі до +9...+14°С в ніч на 3 вересня.

Тим часом денні максимуми завтра будуть в межах +23...+28°С у більшості областей.

У середу очікуємо вже +21...+26°С.

Проте на півдні та південному сході країни (де в нас утримуватиметься погода без опадів) стовпчики термометрів сягатимуть +25...+30°С.

Особливості погоди в Україні 1-3 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться ситуація наприкінці тижня

– В цілому буде нестійка погода, так би мовити.

Впродовж 4-5 вересня (у п'ятницю й суботу, - Ред.) ми очікуємо таку, доволі різну погоду.

4 вересня в нас буде погода без опадів. Лише на заході та півночі України вдень - місцями невеликий дощ.

5 вересня в нічні години - у північній частині, а вдень - вже по всій території України (крім півдня та південного сходу) випадатимуть короткочасні дощі. Місцями - з грозами.

А як щодо температури повітря в ці дні

– Станом на 3 вересня найнижчі значення температури - в межах +9...+14°С - будуть по всій території України.

Потім, 4 вересня, такі самі значення очікуються лише у західних та північних областях. Тоді як по інших регіонах буде в межах +12...+18°С.

Тобто буде такий контраст певний.

Якщо говорити про денні максимуми... 4-5 вересня - вдень у більшості областей ми очікуємо +20...+25°С. На півдні та південному сході країни +26...+30°С.

Хоча 5 вересня у північно-східній частині України денні максимуми сягатимуть +16...+21°С.

Тобто там - доволі відчутно спаде температура.

Як може змінитись погода в Україні 4-5 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи принесуть фронти сильний вітер

– Поривів вітру ми поки що не очікуємо. Не спостерігаємо такої тенденції.

Завтра, 1 вересня, вітер у нас ще буде переважно південно-західний, а його швидкість - в межах 7-12 м/с.

2-3 вересня - вітер буде в цілому із західною складовою.

Тобто в середу він буде вже переважно західний, а в четвер - північно-західний.

Тим часом його швидкість буде помірною, в межах 5-10 м/с.

Чи прийшла в Україну метеорологічна осінь

– У нас поки що - літо.

Ще такої інформації поки що, про метеорологічну осінь, немає.

Будемо слідкувати за тим, що скажуть наші фахівці. І, я думаю, ми в наших соціальних мережах про це напишемо.