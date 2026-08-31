Осень начнется с дождей: синоптик дал прогноз на первую неделю сентября

Что повлияет на погоду в начале осени

– В целом синоптическую ситуацию по территории Украины будут определять разные барические образования.

В частности, в ближайшие дни мы ожидаем, что по территории Украины будет проходить холодный атмосферный фронт. С запада на восток.

Так что в некоторых областях будет периодически дождливо.

Где именно ждать дожди в ближайшие дни

– Завтра (во вторник, 1 сентября, - Ред.) ожидаем, что в западных, северных, а днем - также и в Винницкой и Черкасской областях будут выпадать кратковременные дожди с грозами.

В среду (2 сентября - Ред.) в ночные часы локально также будет дождь - только в центральных и Сумской областях.

Во всех остальных областях будет оставаться погода без осадков.

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Станет ли меньше дождей в конце недели

– В четверг (3 сентября, - Ред.) по территории Украины будет проходить новый атмосферный фронт.

Так что снова ожидаем локальные непродолжительные дожди с грозами.

В частности, на Прикарпатье и Закарпатье. А днем - в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Принесут ли осадки похолодание

– Значения температуры в целом будут контрастными - по территории Украины.

После прохождения холодного атмосферного фронта к нам будет распространяться такая, более холодная воздушная масса.

Однако на юге и юго-востоке страны - в результате меньшего количества облаков - солнце все еще будет интенсивно прогревать приземный слой воздуха.

Какой может быть температура воздуха

– В ночные часы мы ожидаем постепенное снижение минимальных экстремумов - от +13…+18°С этой ночью до +9…+14°С в ночь на 3 сентября.

Между тем дневные максимумы завтра будут в пределах +23...+28°С в большинстве областей.

В среду ожидаем уже +21...+26°С.

Однако на юге и юго-востоке страны (где у нас будет удерживаться погода без осадков) столбики термометров будут достигать +25...+30°С.

Особенности погоды в Украине 1-3 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли ситуация в конце недели

– В целом будет неустойчивая погода, так сказать.

В течение 4-5 сентября (в пятницу и субботу, - Ред.) мы ожидаем такую, довольно разную погоду.

4 сентября у нас будет погода без осадков. Лишь на западе и севере Украины днем - местами небольшой дождь.

5 сентября в ночные часы - в северной части, а днем - уже по всей территории Украины (кроме юга и юго-востока) будут выпадать кратковременные дожди. Местами - с грозами.

А как насчет температуры воздуха в эти дни

– По состоянию на 3 сентября самые низкие значения температуры - в пределах +9…+14°С - будут по всей территории Украины.

Затем, 4 сентября, такие же значения ожидаются только в западных и северных областях. В то время как по другим регионам будет в пределах +12...+18°С.

То есть будет такой контраст определенный.

Если говорить о дневных максимумах... 4-5 сентября - днем в большинстве областей мы ожидаем +20...+25°С. На юге и юго-востоке страны +26…+30°С.

Хотя 5 сентября в северо-восточной части Украины дневные максимумы будут достигать +16...+21°С.

То есть там - довольно ощутимо спадет температура.

Как может измениться погода в Украине 4-5 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Принесут ли фронты сильный ветер

– Порывов ветра мы пока что не ожидаем. Не наблюдаем такой тенденции.

Завтра, 1 сентября, ветер у нас еще будет преимущественно юго-западный, а его скорость - в пределах 7-12 м/с.

2-3 сентября - ветер будет в целом с западной составляющей.

То есть в среду он будет уже преимущественно западный, а в четверг - северо-западный.

Тем временем его скорость будет умеренной, в пределах 5-10 м/с.

Пришла ли в Украину метеорологическая осень

– У нас пока что - лето.

Еще такой информации пока что, о метеорологической осени, нет.

Будем следить за тем, что скажут наши специалисты. И, я думаю, мы в наших социальных сетях об этом напишем.