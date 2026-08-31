Осень начнется с дождей: синоптик дал прогноз на первую неделю сентября
Первые дни осени стабильным солнечным теплом украинцев не порадуют. На погоду будут влиять разные атмосферные фронты, так что местами без дождей с грозами не обойтись.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Что повлияет на погоду в начале осени
– В целом синоптическую ситуацию по территории Украины будут определять разные барические образования.
В частности, в ближайшие дни мы ожидаем, что по территории Украины будет проходить холодный атмосферный фронт. С запада на восток.
Так что в некоторых областях будет периодически дождливо.
Где именно ждать дожди в ближайшие дни
– Завтра (во вторник, 1 сентября, - Ред.) ожидаем, что в западных, северных, а днем - также и в Винницкой и Черкасской областях будут выпадать кратковременные дожди с грозами.
В среду (2 сентября - Ред.) в ночные часы локально также будет дождь - только в центральных и Сумской областях.
Во всех остальных областях будет оставаться погода без осадков.
Станет ли меньше дождей в конце недели
– В четверг (3 сентября, - Ред.) по территории Украины будет проходить новый атмосферный фронт.
Так что снова ожидаем локальные непродолжительные дожди с грозами.
В частности, на Прикарпатье и Закарпатье. А днем - в северных, Винницкой и Черкасской областях.
Принесут ли осадки похолодание
– Значения температуры в целом будут контрастными - по территории Украины.
После прохождения холодного атмосферного фронта к нам будет распространяться такая, более холодная воздушная масса.
Однако на юге и юго-востоке страны - в результате меньшего количества облаков - солнце все еще будет интенсивно прогревать приземный слой воздуха.
Какой может быть температура воздуха
– В ночные часы мы ожидаем постепенное снижение минимальных экстремумов - от +13…+18°С этой ночью до +9…+14°С в ночь на 3 сентября.
Между тем дневные максимумы завтра будут в пределах +23...+28°С в большинстве областей.
В среду ожидаем уже +21...+26°С.
Однако на юге и юго-востоке страны (где у нас будет удерживаться погода без осадков) столбики термометров будут достигать +25...+30°С.
Особенности погоды в Украине 1-3 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли ситуация в конце недели
– В целом будет неустойчивая погода, так сказать.
В течение 4-5 сентября (в пятницу и субботу, - Ред.) мы ожидаем такую, довольно разную погоду.
4 сентября у нас будет погода без осадков. Лишь на западе и севере Украины днем - местами небольшой дождь.
5 сентября в ночные часы - в северной части, а днем - уже по всей территории Украины (кроме юга и юго-востока) будут выпадать кратковременные дожди. Местами - с грозами.
А как насчет температуры воздуха в эти дни
– По состоянию на 3 сентября самые низкие значения температуры - в пределах +9…+14°С - будут по всей территории Украины.
Затем, 4 сентября, такие же значения ожидаются только в западных и северных областях. В то время как по другим регионам будет в пределах +12...+18°С.
То есть будет такой контраст определенный.
Если говорить о дневных максимумах... 4-5 сентября - днем в большинстве областей мы ожидаем +20...+25°С. На юге и юго-востоке страны +26…+30°С.
Хотя 5 сентября в северо-восточной части Украины дневные максимумы будут достигать +16...+21°С.
То есть там - довольно ощутимо спадет температура.
Как может измениться погода в Украине 4-5 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Принесут ли фронты сильный ветер
– Порывов ветра мы пока что не ожидаем. Не наблюдаем такой тенденции.
Завтра, 1 сентября, ветер у нас еще будет преимущественно юго-западный, а его скорость - в пределах 7-12 м/с.
2-3 сентября - ветер будет в целом с западной составляющей.
То есть в среду он будет уже преимущественно западный, а в четверг - северо-западный.
Тем временем его скорость будет умеренной, в пределах 5-10 м/с.
Пришла ли в Украину метеорологическая осень
– У нас пока что - лето.
Еще такой информации пока что, о метеорологической осени, нет.
Будем следить за тем, что скажут наши специалисты. И, я думаю, мы в наших социальных сетях об этом напишем.
Напомним, ранее в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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