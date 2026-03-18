Ошукали європейців на мільйони: в Україні накрили мережу кол-центрів

11:47 18.03.2026 Ср
Зловмисників викрили в межах міжнародної кібероперації "Scammer".
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні ліквідували мережу шахрайських кол-центрів (Національна поліція України)

В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, яка ошукала щонайменше 20 громадян Латвії на понад 300 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як працювала схема

Шахраї керували мережею кол-центрів і телефонували латвійцям. Під час дзвінків вони представлялися або поліцейськими, або банківськими працівниками.

Жертвам казали, що їхні рахунки під загрозою, і просили "перевірити безпеку". Насправді виманювали логіни та паролі від онлайн-банкінгу. Після цього зловмисники самостійно заходили в акаунти та переказували кошти на підконтрольні рахунки.

Гроші знімали готівкою і ділили між учасниками схеми.

Хто стоїть за схемою

Ключову роль у справі відіграли двоє молодих українців - мешканці Івано-Франківська 2001 і 2002 років народження.

Перебуваючи в Латвії, вони шукали так званих "дропів" - людей, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки і передавали над ними повний контроль шахраям.

Координацію розслідування між Україною і Латвією забезпечував Європол.

Фігурантам справи повідомили про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом - за латвійським законодавством. Розслідування ще триває, можливе додаткове обвинувачення.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки зафіксувало масову розсилку фейкових листів від свого імені - зловмисники вимагають від компаній фінансові документи та надсилають небезпечні файли.

Листи надходять бізнесу, установам та організаціям.

Також попереджають про нову хвилю шахрайства в месенджерах: зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою виплатити 2200 гривень компенсації нібито від "Ощадбанку" та "Укренерго".

Насправді посилання веде на підроблений сайт, де людину просять ввести дані картки - і в результаті вона втрачає всі гроші з рахунку.

"Ощадбанк" офіційно застеріг клієнтів і нагадав, що не нараховує жодних компенсацій через месенджери.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
