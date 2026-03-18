Ошукали європейців на мільйони: в Україні накрили мережу кол-центрів
В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, яка ошукала щонайменше 20 громадян Латвії на понад 300 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Як працювала схема
Шахраї керували мережею кол-центрів і телефонували латвійцям. Під час дзвінків вони представлялися або поліцейськими, або банківськими працівниками.
Жертвам казали, що їхні рахунки під загрозою, і просили "перевірити безпеку". Насправді виманювали логіни та паролі від онлайн-банкінгу. Після цього зловмисники самостійно заходили в акаунти та переказували кошти на підконтрольні рахунки.
Гроші знімали готівкою і ділили між учасниками схеми.
Хто стоїть за схемою
Ключову роль у справі відіграли двоє молодих українців - мешканці Івано-Франківська 2001 і 2002 років народження.
Перебуваючи в Латвії, вони шукали так званих "дропів" - людей, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки і передавали над ними повний контроль шахраям.
Координацію розслідування між Україною і Латвією забезпечував Європол.
Фігурантам справи повідомили про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом - за латвійським законодавством. Розслідування ще триває, можливе додаткове обвинувачення.
