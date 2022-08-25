В Ровенской области мужчина организовал масштабную схему по продаже гуманитарки
Житель Ровенской области организовал масштабную схему по продаже гуманитарной помощи. Мошеннику уже объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что к схеме мужчина привлек 7 своих знакомых. "Волонтеры" брали на складах в Киевской области гуманитарную помощь и привозили в Ровно, где продавали. Установлено не менее 20 фактов продажи бронежилетов, бронеплит к ним и другой амуниции.
Правоохранителей провели 38 обысков, во время которых изъяли 11 внедорожников, бронежилеты, плиты к ним, плитоноски, тепловизор, военную одежду, снаряжение, сотни коробок со средствами гигиены, лекарствами и продуктами.
Кроме того, изъяли полмиллиона гривен, банковские карты, накладные и черновую документацию.
Участникам схемы уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Фото: в Ровенской области разоблачили схему по продаже гуманитарки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, в Киеве мужчина получил четыре года тюрьмы за то, что продавал гуманитарную помощь.
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