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В Ровенской области мужчина организовал масштабную схему по продаже гуманитарки

Новина українською →
Ровно, Четверг 25 августа 2022 11:31
В Ровенской области мужчина организовал масштабную схему по продаже гуманитарки Фото: в Ровенской области продавали гуманитарку (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Ровенской области организовал масштабную схему по продаже гуманитарной помощи. Мошеннику уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что к схеме мужчина привлек 7 своих знакомых. "Волонтеры" брали на складах в Киевской области гуманитарную помощь и привозили в Ровно, где продавали. Установлено не менее 20 фактов продажи бронежилетов, бронеплит к ним и другой амуниции.

Правоохранителей провели 38 обысков, во время которых изъяли 11 внедорожников, бронежилеты, плиты к ним, плитоноски, тепловизор, военную одежду, снаряжение, сотни коробок со средствами гигиены, лекарствами и продуктами.

Кроме того, изъяли полмиллиона гривен, банковские карты, накладные и черновую документацию.

Участникам схемы уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Фото: в Ровенской области разоблачили схему по продаже гуманитарки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Киеве мужчина получил четыре года тюрьмы за то, что продавал гуманитарную помощь.

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Гуманитарная помощь Ровенская область мошенническая схема
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