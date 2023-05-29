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Ощадбанк продовжив термін платіжних карток: названа нова дата

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 13:20
Ощадбанк продовжив термін платіжних карток: названа нова дата Фото: Ощадбанк продовжив дію платіжних карток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані прес-службу банку.

"Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Нагадаємо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

Ощадбанк є одним з лідерів за виплатами пенсіонерам. Станом на 1 травня 2023 року пенсії в банку отримують 2,907 млн осіб (35,0% від тих, хто обслуговується в банках України).

Крім того, мережа відділень Ощадбанку є другою з чисельністю в Україні - 1183 відділення. У 2023 році банк припинив їх скорочувати.

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