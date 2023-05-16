Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ) .

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2023 року становила 173,0 млрд гривень, що на 23,1% більше, ніж у 2022 році (140,6 млрд гривень).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 326,4 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 509,2 тисячі осіб (6,1%).

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 55,0%. У цьому держбанку одержують гроші 4,572 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,0%, пенсії одержують 2,907 млн осіб).

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні працюють 65 банків. З початку року збанкрутували два дрібні банки - "Форвард" та "Айбокс".

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