ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 11:20
Де українці одержують пенсії: рейтинг банків Фото: у ПриватБанку та Ощадбанку отримують пенсії 90% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ) .

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 55,0%. У цьому держбанку одержують гроші 4,572 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,0%, пенсії одержують 2,907 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 326,4 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 509,2 тисячі осіб (6,1%).

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2023 року становила 173,0 млрд гривень, що на 23,1% більше, ніж у 2022 році (140,6 млрд гривень).

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні працюють 65 банків. З початку року збанкрутували два дрібні банки - "Форвард" та "Айбокс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки Пенсії
NEWS
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна