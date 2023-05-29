Ощадбанк продлил срок платежных карт: названа новая дата
Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ. Продление будет действовать автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы банка.
"Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно", - говорится в сообщении.
Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.п., добавили в пресс-службе.
Напомним, количество активных платежных карт в Украине за I квартал выросло на 2% до 47,2 млн.
Ощадбанк является одним из лидеров по выплатам пенсионерам. По состоянию на 1 мая 2023 года пенсии в банке получают 2,907 млн человек (35,0% обслуживаемых в банках Украины).
Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.
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