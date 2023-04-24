ПриваБанк та Ощадбанк припинили скорочувати мережу відділень: скільки залишилося на 1 квітня

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, в Україні було 65 чинних банків. З початку року було закрито два банки, в яких було 86 відділень "Айбокс Банк" (69) та "Форвард" (17).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1 209 (-1). У державному Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та Укрсіббанк (230). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (221).