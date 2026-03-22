ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ощадбанк попередив про тимчасову зупинку сервісів: що треба знати клієнтам

02:07 22.03.2026 Нд
2 хв
Сервіси банку не працюватимуть у ніч з 22 на 23 березня
Маловічко Юлія
Ощадбанк попередив про тимчасову зупинку сервісів: що треба знати клієнтам Фото: Ощадбанк (Flickr.com)

Сервіси Ощадбанку в ніч з 22 на 23 березня не працюватимуть через планові технічні роботи. Тому клієнтів банку попередили про тимчасову паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Ощадбанку".

Затримка в роботі сервісів з 22-23 березня відбудеться з 00:10 до 06:00.

У цей проміжок часу будуть тимчасово недоступні:

  • операції з картками;
  • операції в банкоматах;
  • розрахунки в POS-терміналах та Інтернеті;
  • операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY"

"Роботи проводитимуться вночі, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Це необхідно для оновлення системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури, що допоможе підвищити стабільність і надійність сервісів", - повідомили в банку.

Після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Буковині запрацює перший на заході України мобільний підрозділ "Ощадбанку", який надаватиме банківські послуги у віддалених громадах.

Ще повідомлялося, що відсотки за депозитами можуть впасти. Протягом квітня та травня середні ставки за гривневими вкладами можуть впасти на 0,5%

Також ми писали, що в Україні з'явився новий цифровий банк без відділень під назвою "Юте Банк". Він створений на базі неплатоспроможного "РВС Банк".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
