Ощадбанк предупредил о временной остановке сервисов: что нужно знать клиентам
Сервисы Ощадбанка в ночь с 22 на 23 марта не будут работать из-за плановых технических работ. Поэтому клиентов банка предупредили о временной паузе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка".
Задержка в работе сервисов с 22-23 марта произойдет с 00:10 до 06:00.
В этот промежуток времени будут временно недоступны:
- операции с картами;
- операции в банкоматах;
- расчеты в POS-терминалах и Интернете;
- операции в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадРАҮ"
"Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Это необходимо для обновления системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры, что поможет повысить стабильность и надежность сервисов", - сообщили в банке.
После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на Буковине заработает первое на западе Украины мобильное подразделение "Ощадбанка", которое будет предоставлять банковские услуги в отдаленных общинах.
Еще сообщалось, что проценты по депозитам могут упасть. В течение апреля и мая средние ставки по гривневым вкладам могут упасть на 0,5%.
Также мы писали, что в Украине появился новый цифровой банк без отделений под названием "Юте Банк". Он создан на базе неплатежеспособного "РВС Банк".