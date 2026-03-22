Ощадбанк предупредил о временной остановке сервисов: что нужно знать клиентам

02:07 22.03.2026 Вс
2 мин
Сервисы банка не будут работать в ночь с 22 на 23 марта
aimg Маловичко Юлия
Фото: Ощадбанк (Flickr.com)

Сервисы Ощадбанка в ночь с 22 на 23 марта не будут работать из-за плановых технических работ. Поэтому клиентов банка предупредили о временной паузе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка".

Читайте также: Бесплатная доставка карт Mastercard от ПриватБанк: как получить в Украине и за рубежом

Задержка в работе сервисов с 22-23 марта произойдет с 00:10 до 06:00.

В этот промежуток времени будут временно недоступны:

  • операции с картами;
  • операции в банкоматах;
  • расчеты в POS-терминалах и Интернете;
  • операции в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадРАҮ"

"Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Это необходимо для обновления системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры, что поможет повысить стабильность и надежность сервисов", - сообщили в банке.

После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Буковине заработает первое на западе Украины мобильное подразделение "Ощадбанка", которое будет предоставлять банковские услуги в отдаленных общинах.

Еще сообщалось, что проценты по депозитам могут упасть. В течение апреля и мая средние ставки по гривневым вкладам могут упасть на 0,5%.

Также мы писали, что в Украине появился новый цифровой банк без отделений под названием "Юте Банк". Он создан на базе неплатежеспособного "РВС Банк".

