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Ощадбанк получил документы для взыскания 1,3 млрд долларов с РФ на территории Украины

Новости » Экономика    18.09.2019 - 12:26
Ощадбанк получил документы для взыскания 1,3 млрд долларов с РФ на территории Украины
Фото: Сбербанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк проводит все необходимые процессуальные действия для возмещения убытков за оккупацию Крыма

Государственный Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с Российской Федерации на территории Украины убытков за активы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечали в пресс-службе, согласно постановлению Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины. Речь идет о возмещении убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"В настоящее время Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке заявили, что банк прибегнет ко всем возможным действиям для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации по всему миру.

Киевский апелляционный суд в июле 2019 года предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка. Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

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