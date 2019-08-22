Россия оспорила решение арбитража по компенсации Ощадбанку за активы в Крыму

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Апелляция подана в Арбитражный трибунал в Париже

Российская Федерация обжаловала решение Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года в пользу Ощадбанка по иску о компенсации за активы в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

По данным российского ведомства, апелляция подана 19 августа 2019 года.

В частности, Минюст РФ заявляет, что о соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 г.

"При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке заявили, что банк прибегнет ко всем возможным действиям для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации по всему миру.

Киевский апелляционный суд в июле 2019 года предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка. Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.