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Ощадбанк отримав документи для стягнення 1,3 млрд доларів з РФ на території України

Новини » Економіка    18.09.2019 - 12:26
Ощадбанк отримав документи для стягнення 1,3 млрд доларів з РФ на території України
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відшкодування збитків за окупацію Криму

Державний Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з Російської Федерації на території України збитків за активи в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначали в прес-службі, відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 17 липня 2019 року, виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України. Йдеться про відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1,3 млрд доларів плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.

"Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків", - йдеться в повідомленні

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування включає відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. В Ощадбанку заявили, що банк вдається до всіх можливих дій для виконання рішення про стягнення коштів з Російської Федерації по всьому світу.

Київський апеляційний суд в липні 2019 року надав дозвіл і видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації 1,1 млрд доларів на користь Ощадбанку. Таким чином суд дозволив виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу в Парижі на території України.

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