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Арбитраж в Париже обязал Россию выплатить Ощадбанку 1,3 млрд долларов за оккупацию Крыма

Новости » Финансы    26.11.2018 - 16:30
Арбитраж в Париже обязал Россию выплатить Ощадбанку 1,3 млрд долларов за оккупацию Крыма
Фото: Ощабанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сбербанк будет добиваться взыскания средств из России по всему миру

Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, после получения решения арбитража Ощадбанк начнет все возможные действия для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации.

Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

"Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", - отмечается в сообщении.

Слушание состоялось в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 000 листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграла дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма.

"Наш пример показывает, что попытки заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеют хорошую перспективу", - председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный

Он призвал другие украинские компании, как государственной, так и частной форм собственности, обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины в результате разбойного нападения".

Напомним, в мае 2018 года Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) постановил, что Россия должна заплатить украинским инвесторам компенсацию за недвижимое имущество в анексованому Крыму в сумме 159 млн долларов. Решение принято по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.

В октябре 2018 года Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы рассматривать иск 12 украинских компаний по компенсации ущерба за экспроприацию крымских об'объектов.

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