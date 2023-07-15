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Ощадбанк подовжить ідентифікацію для пенсіонерів та скасує для виплат ВПО

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Україна, Субота 15 липня 2023 18:14
Ощадбанк подовжить ідентифікацію для пенсіонерів та скасує для виплат ВПО Фото: Мінреінтеграції пояснив процес ідентифікації для отримувачів пенсій та соцвиплат (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

Мінреінтеграції пояснило, як проходитиме процес ідентифікації для отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Нещодавно внутрішні переселенці почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку", - повідомили в міністерстві.

Вчора, 14 липня, за даними Мінреінтеграції, це питання стало предметом обговорення на Координаційному штабі з питань ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Після обговорення члени Коордштабу домовились про те, що:

  • Ощадбанк припинить зазначену смс-розсилку;
  • для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024;
  • для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями).

"Наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Крім того, мережа відділень Ощадбанку є другою з чисельністю в Україні - 1183 відділення. У 2023 році банк припинив їх скорочувати.

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