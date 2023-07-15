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Ощадбанк продлит идентификацию для пенсионеров и отменит для выплат ВПЛ

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Украина, Суббота 15 июля 2023 18:14
Ощадбанк продлит идентификацию для пенсионеров и отменит для выплат ВПЛ Фото: Минреинтеграции объяснил процесс идентификации для получателей пенсий и соцвыплат (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Минреинтеграции объяснило, как будет проходить процесс идентификации для получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Недавно внутренние переселенцы начали получать смс-сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка", - сообщили в министерстве.

Вчера, 14 июля, по данным Минреинтеграции, этот вопрос стал предметом обсуждения на Координационном штабе по вопросам ВПЛ под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.

После обсуждения члены Коордштаба договорились о том, что:

  • Ощадбанк прекратит указанную смс-рассылку;
  • для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024;
  • для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не применять (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами).

"Сейчас Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ.

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.

Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.

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