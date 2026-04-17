Ощадбанк подав позов проти Росії на 1,3 млрд доларів: деталі

10:42 17.04.2026 Пт
2 хв
Що стало причиною для позову?
aimg Олена Чупровська
Фото: Ощадбанк вимагає від РФ компенсацію за активи (flickr.com)

Державний Ощадбанк передав до міжнародного арбітражу позов проти Росії через захоплені активи в окупованих регіонах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у пресслужбі Ощадбанку.

Що відбулося

7 квітня 2026 року Ощадбанк офіційно ініціював міжнародний арбітраж проти Росії. Позов стосується захоплених активів та втрачених можливостей для роботи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Ще у липні 2025 року банк надіслав Росії офіційне повідомлення про спір - відповіді не надійшло. Після цього справу передали до міжнародного суду.

Банк вимагає від РФ повернути понад 1,3 мільярда доларів.

Для порівняння: у справі щодо Криму Ощадбанк вже виграв арбітраж на 1,1 мільярда доларів. Також банк домігся арешту російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.

"Цей позов - наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України", - зазначив голова правління Юрій Каціон.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня 2026 року Ощадбанк почав блокувати картки клієнтів - насамперед ті, термін дії яких неодноразово продовжували під час воєнного стану.

Також ми писали, що у березні 2026 року Ощадбанк запустив перше на заході України мобільне відділення - "банк на колесах".

Спеціально обладнаний броньований автомобіль зі Starlink та автономним живленням виїжджає до віддалених громад Буковини, де немає стаціонарних відділень.

