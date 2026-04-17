Ощадбанк подал иск против России на 1,3 млрд долларов: детали

10:42 17.04.2026 Пт
2 мин
Что стало причиной для иска?
aimg Елена Чупровская
Фото: Ощадбанк требует от РФ компенсацию за активы (flickr.com)

Государственный Ощадбанк передал в международный арбитраж иск против России из-за захваченных активов в оккупированных регионах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе Ощадбанка.

Что произошло

7 апреля 2026 года Ощадбанк официально инициировал международный арбитраж против России. Иск касается захваченных активов и утраченных возможностей для работы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Еще в июле 2025 года банк направил России официальное уведомление о споре - ответа не поступило. После этого дело передали в международный суд.

Банк требует от РФ вернуть более 1,3 миллиарда долларов.

Для сравнения: в деле по Крыму Ощадбанк уже выиграл арбитраж на 1,1 миллиарда долларов. Также банк добился ареста российского имущества во Франции на десятки миллионов евро.

"Этот иск - следующий шаг в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности за убытки в четырех регионах Украины", - отметил председатель правления Юрий Кацион.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля 2026 года Ощадбанк начал блокировать карты клиентов - прежде всего те, срок действия которых неоднократно продлевали во время военного положения.

Также мы писали, что в марте 2026 года Ощадбанк запустил первое на западе Украины мобильное отделение - "банк на колесах".

Специально оборудованный бронированный автомобиль со Starlink и автономным питанием выезжает в отдаленные общины Буковины, где нет стационарных отделений.

