Ощадбанк подал иск против России на 1,3 млрд долларов: детали

Государственный Ощадбанк передал в международный арбитраж иск против России из-за захваченных активов в оккупированных регионах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе Ощадбанка.
7 апреля 2026 года Ощадбанк официально инициировал международный арбитраж против России. Иск касается захваченных активов и утраченных возможностей для работы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Еще в июле 2025 года банк направил России официальное уведомление о споре - ответа не поступило. После этого дело передали в международный суд.
Банк требует от РФ вернуть более 1,3 миллиарда долларов.
Для сравнения: в деле по Крыму Ощадбанк уже выиграл арбитраж на 1,1 миллиарда долларов. Также банк добился ареста российского имущества во Франции на десятки миллионов евро.
"Этот иск - следующий шаг в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности за убытки в четырех регионах Украины", - отметил председатель правления Юрий Кацион.
