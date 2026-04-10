ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Ощадбанк" почав блокувати картки: у ПФУ пояснили причини та як не втратити виплати

21:36 10.04.2026 Пт
2 хв
У ПФУ наголошують, що блокування картки не впливає на нарахування грошей
aimg Тетяна Веремєєва
"Ощадбанк" почав блокувати картки: у ПФУ пояснили причини та як не втратити виплати

Власники платіжних карток "Ощадбанку" стали частіше стикатися з блокуванням карток. Це викликало значний резонанс серед клієнтів, зокрема отримувачів пенсій і соцвиплат.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України пояснює, чому виникла така ситуація і що робити.

Читайте також: Банк заблокує рахунок через ці операції: експерти дали поради та пояснили ризики

У відомстві наголошують, що це пов’язано з внутрішніми процедурами банку, а не з нарахуванням виплат.

Які картки заблокували

За даними банку, для більшості клієнтів термін дії платіжних карток продовжили до 30 червня 2026 року. Водночас частині громадян картки автоматично закрили. Йдеться про старі картки, термін дії яких неодноразово продовжували під час воєнного стану.

Зокрема, під блокування потрапили:

  • картки, термін дії яких закінчився у лютому 2022 - жовтні 2025 років, і за якими у вересні-жовтні 2025 року була хоча б одна операція (у касі, банкоматі або терміналі в Україні);
  • картки з таким самим строком дії, але без операцій протягом останніх шести місяців і з нульовим залишком на рахунку.

У ПФУ підкреслюють, що блокування картки не впливає на нарахування коштів. Пенсії та соціальні виплати продовжують надходити на рахунок, однак скористатися ними можна лише після з’ясування причин блокування та оновлення даних.

Що робити клієнтам

У Пенсійному фонді радять діяти так:

  • зателефонувати до контакт-центру банку, щоб уточнити причину блокування;
  • перевірити статус картки у застосунку "Ощад 24/7";
  • звернутися до відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом, якщо картку заблоковано через фінмоніторинг або завершення строку дії.

У ПФУ пояснюють, що банк проводить оновлення систем фінансового моніторингу та перевіряє актуальність даних клієнтів.

Найчастіше причинами обмеження доступу до рахунку стають:

  • прострочені документи;
  • невідповідність персональних даних;
  • операції, які система вважає ризиковими.

Раніше РБК-Україна писало, що банки в Україні посилили фінансовий контроль за внесенням готівки. Навіть відносно невеликі суми можуть перевірятися, а без підтвердження походження коштів операцію можуть заблокувати. Особливо це стосується великих внесків (від 400 тис. гривень) або нетипових операцій на нових рахунках.

Також ми розповідали про нові рекомендації НБУ для банківських застосунків. Банки мають використовувати єдині назви для платежів (зокрема переказів на IBAN і миттєвих переказів), щоб зробити розрахунки зрозумілішими та зручнішими для користувачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ощадбанк Пенсійний фонд України
Новини
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій