"Ощадбанк" почав блокувати картки: у ПФУ пояснили причини та як не втратити виплати

У відомстві наголошують, що це пов’язано з внутрішніми процедурами банку, а не з нарахуванням виплат.

Які картки заблокували

За даними банку, для більшості клієнтів термін дії платіжних карток продовжили до 30 червня 2026 року. Водночас частині громадян картки автоматично закрили. Йдеться про старі картки, термін дії яких неодноразово продовжували під час воєнного стану.

Зокрема, під блокування потрапили:

картки, термін дії яких закінчився у лютому 2022 - жовтні 2025 років, і за якими у вересні-жовтні 2025 року була хоча б одна операція (у касі, банкоматі або терміналі в Україні);

картки з таким самим строком дії, але без операцій протягом останніх шести місяців і з нульовим залишком на рахунку.

У ПФУ підкреслюють, що блокування картки не впливає на нарахування коштів. Пенсії та соціальні виплати продовжують надходити на рахунок, однак скористатися ними можна лише після з’ясування причин блокування та оновлення даних.

Що робити клієнтам

У Пенсійному фонді радять діяти так:

зателефонувати до контакт-центру банку, щоб уточнити причину блокування;

перевірити статус картки у застосунку "Ощад 24/7";

звернутися до відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом, якщо картку заблоковано через фінмоніторинг або завершення строку дії.

У ПФУ пояснюють, що банк проводить оновлення систем фінансового моніторингу та перевіряє актуальність даних клієнтів.

Найчастіше причинами обмеження доступу до рахунку стають: