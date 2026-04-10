"Ощадбанк" почав блокувати картки: у ПФУ пояснили причини та як не втратити виплати

Власники платіжних карток "Ощадбанку" стали частіше стикатися з блокуванням карток. Це викликало значний резонанс серед клієнтів, зокрема отримувачів пенсій і соцвиплат.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України пояснює, чому виникла така ситуація і що робити.
У відомстві наголошують, що це пов’язано з внутрішніми процедурами банку, а не з нарахуванням виплат.
За даними банку, для більшості клієнтів термін дії платіжних карток продовжили до 30 червня 2026 року. Водночас частині громадян картки автоматично закрили. Йдеться про старі картки, термін дії яких неодноразово продовжували під час воєнного стану.
Зокрема, під блокування потрапили:
У ПФУ підкреслюють, що блокування картки не впливає на нарахування коштів. Пенсії та соціальні виплати продовжують надходити на рахунок, однак скористатися ними можна лише після з’ясування причин блокування та оновлення даних.
У Пенсійному фонді радять діяти так:
У ПФУ пояснюють, що банк проводить оновлення систем фінансового моніторингу та перевіряє актуальність даних клієнтів.
Найчастіше причинами обмеження доступу до рахунку стають:
Раніше РБК-Україна писало, що банки в Україні посилили фінансовий контроль за внесенням готівки. Навіть відносно невеликі суми можуть перевірятися, а без підтвердження походження коштів операцію можуть заблокувати. Особливо це стосується великих внесків (від 400 тис. гривень) або нетипових операцій на нових рахунках.
