"Ощадбанк" начал блокировать карты: в ПФУ объяснили причины и как не потерять выплаты

21:36 10.04.2026 Пт
2 мин
В ПФУ отмечают, что блокировка карты не влияет на начисление денег
aimg Татьяна Веремеева
Фото: "Ощадбанк" блокирует карты (Getty Images)

Владельцы платежных карт "Ощадбанка" стали чаще сталкиваться с блокировкой карт. Это вызвало значительный резонанс среди клиентов, в частности получателей пенсий и соцвыплат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины объясняет, почему возникла такая ситуация и что делать.

В ведомстве отмечают, что это связано с внутренними процедурами банка, а не с начислением выплат.

Какие карты заблокировали

По данным банка, для большинства клиентов срок действия платежных карт продлили до 30 июня 2026 года. В то же время части граждан карты автоматически закрыли. Речь идет о старых картах, срок действия которых неоднократно продлевали во время военного положения.

В частности, под блокировку попали:

  • карты, срок действия которых истек в феврале 2022 - октябре 2025 годов, и по которым в сентябре-октябре 2025 года была хотя бы одна операция (в кассе, банкомате или терминале в Украине);
  • карты с таким же сроком действия, но без операций в течение последних шести месяцев и с нулевым остатком на счете.

В ПФУ подчеркивают, что блокировка карты не влияет на начисление средств. Пенсии и социальные выплаты продолжают поступать на счет, однако воспользоваться ими можно только после выяснения причин блокировки и обновления данных.

Что делать клиентам

В Пенсионном фонде советуют действовать так:

  • позвонить в контакт-центр банка, чтобы уточнить причину блокировки;
  • проверить статус карты в приложении "Ощад 24/7";
  • обратиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, если карта заблокирована из-за финмониторинга или завершения срока действия.

В ПФУ объясняют, что банк проводит обновление систем финансового мониторинга и проверяет актуальность данных клиентов.

Чаще всего причинами ограничения доступа к счету становятся:

  • просроченные документы;
  • несоответствие персональных данных;
  • операции, которые система считает рисковыми.

Ранее РБК-Украина писало, что банки в Украине ужесточили финансовый контроль за внесением наличных. Даже относительно небольшие суммы могут проверяться, а без подтверждения происхождения средств операцию могут заблокировать. Особенно это касается крупных взносов (от 400 тыс. гривен) или нетипичных операций на новых счетах.

Также мы рассказывали о новых рекомендациях НБУ для банковских приложений. Банки должны использовать единые названия для платежей (в частности переводов на IBAN и мгновенных переводов), чтобы сделать расчеты более понятными и удобными для пользователей.

