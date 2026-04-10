"Ощадбанк" начал блокировать карты: в ПФУ объяснили причины и как не потерять выплаты

Владельцы платежных карт "Ощадбанка" стали чаще сталкиваться с блокировкой карт. Это вызвало значительный резонанс среди клиентов, в частности получателей пенсий и соцвыплат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины объясняет, почему возникла такая ситуация и что делать.

В ведомстве отмечают, что это связано с внутренними процедурами банка, а не с начислением выплат.

Какие карты заблокировали

По данным банка, для большинства клиентов срок действия платежных карт продлили до 30 июня 2026 года. В то же время части граждан карты автоматически закрыли. Речь идет о старых картах, срок действия которых неоднократно продлевали во время военного положения.

В частности, под блокировку попали:

карты, срок действия которых истек в феврале 2022 - октябре 2025 годов, и по которым в сентябре-октябре 2025 года была хотя бы одна операция (в кассе, банкомате или терминале в Украине);

карты с таким же сроком действия, но без операций в течение последних шести месяцев и с нулевым остатком на счете.

В ПФУ подчеркивают, что блокировка карты не влияет на начисление средств. Пенсии и социальные выплаты продолжают поступать на счет, однако воспользоваться ими можно только после выяснения причин блокировки и обновления данных.

Что делать клиентам

В Пенсионном фонде советуют действовать так:

позвонить в контакт-центр банка, чтобы уточнить причину блокировки;

проверить статус карты в приложении "Ощад 24/7";

обратиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, если карта заблокирована из-за финмониторинга или завершения срока действия.

В ПФУ объясняют, что банк проводит обновление систем финансового мониторинга и проверяет актуальность данных клиентов.

Чаще всего причинами ограничения доступа к счету становятся: