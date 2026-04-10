ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Ощадбанк" начал блокировать карты: в ПФУ объяснили причины и как не потерять выплаты

21:36 10.04.2026 Пт
2 мин
В ПФУ отмечают, что блокировка карты не влияет на начисление денег
aimg Татьяна Веремеева
"Ощадбанк" начал блокировать карты: в ПФУ объяснили причины и как не потерять выплаты Фото: "Ощадбанк" блокирует карты (Getty Images)

Владельцы платежных карт "Ощадбанка" стали чаще сталкиваться с блокировкой карт. Это вызвало значительный резонанс среди клиентов, в частности получателей пенсий и соцвыплат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины объясняет, почему возникла такая ситуация и что делать.



В ведомстве отмечают, что это связано с внутренними процедурами банка, а не с начислением выплат.

Какие карты заблокировали

По данным банка, для большинства клиентов срок действия платежных карт продлили до 30 июня 2026 года. В то же время части граждан карты автоматически закрыли. Речь идет о старых картах, срок действия которых неоднократно продлевали во время военного положения.

В частности, под блокировку попали:

  • карты, срок действия которых истек в феврале 2022 - октябре 2025 годов, и по которым в сентябре-октябре 2025 года была хотя бы одна операция (в кассе, банкомате или терминале в Украине);
  • карты с таким же сроком действия, но без операций в течение последних шести месяцев и с нулевым остатком на счете.

В ПФУ подчеркивают, что блокировка карты не влияет на начисление средств. Пенсии и социальные выплаты продолжают поступать на счет, однако воспользоваться ими можно только после выяснения причин блокировки и обновления данных.

Что делать клиентам

В Пенсионном фонде советуют действовать так:

  • позвонить в контакт-центр банка, чтобы уточнить причину блокировки;
  • проверить статус карты в приложении "Ощад 24/7";
  • обратиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, если карта заблокирована из-за финмониторинга или завершения срока действия.

В ПФУ объясняют, что банк проводит обновление систем финансового мониторинга и проверяет актуальность данных клиентов.

Чаще всего причинами ограничения доступа к счету становятся:

  • просроченные документы;
  • несоответствие персональных данных;
  • операции, которые система считает рисковыми.

Ранее РБК-Украина писало, что банки в Украине ужесточили финансовый контроль за внесением наличных. Даже относительно небольшие суммы могут проверяться, а без подтверждения происхождения средств операцию могут заблокировать. Особенно это касается крупных взносов (от 400 тыс. гривен) или нетипичных операций на новых счетах.

Также мы рассказывали о новых рекомендациях НБУ для банковских приложений. Банки должны использовать единые названия для платежей (в частности переводов на IBAN и мгновенных переводов), чтобы сделать расчеты более понятными и удобными для пользователей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ощадбанк Пенсионный фонд Украины
Новости
Аналитика
