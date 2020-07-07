Ощадбанк будет выдавать ипотеку под 10% полицейским и чиновникам

Государственный Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых. Воспользоваться программой могут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, кроме этого, для всех клиентов снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%,

Программа "Конечно, 9,99" была запущена в апреле. Ранее льготный кредит могли получить работники медицинской сферы, сообщили пресс-службе.

Ощадбанк дает кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также кредиты под ипотеку. Программы кредитования первичного рынка разрабатываются отдельно с каждым застройщиком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.