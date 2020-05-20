Зеленский планирует "дожать" банковскую систему для снижения ставок кредитов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент хочет снижения кредитных ставок

Президент Украины Владимир Зеленский планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов. Президент снова обещает ипотеку под 10%.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы додавим банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень очень независимая. Мы их додавим, и банки будут не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению", - сказал он.

Президент заявил, что населению необходимо помогать, "особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире".

"Мы год работаем над тем, чтобы у нас были нормальные, живые, европейские, человеческие кредиты", - сказал он, и напомнил о программе "5-7-9".

Зеленский в очередной раз озвучил свою идею снизить ставки по ипотеке до 10%.

"В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%", - пообещал он.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых, что на 0,1 п. п. выше, чем в марте (11,7% %).

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

Автор: Александр Белоус