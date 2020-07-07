Ощадбанк видаватиме іпотеку під 10% поліцейським та чиновникам

Державний Ощадбанк розширив коло клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Скористатись програмою можуть державні службовці, співробітники Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначили в прес-службі, крім цього, для всіх клієнтів знижено процентну ставку на 2 відсоткових пункти за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%,

Програма "Звісно, 9,99" була запущена у квітні. Раніше пільговий кредит могли отримати працівники медичної сфери, повідомили прес-службі.

Ощадбанк надає кредити на придбання нерухомості на первинному та вторинному ринку, а також кредити під іпотеку. Програми кредитування первинного ринку розробляються окремо з кожним забудовником.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

У свою чергу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок по іпотечних кредитах до 10% теоретично можливе, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.