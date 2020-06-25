Государственный ПриватБанк начинает ипотечное кредитование под 10%

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кредит на жилье можно будет получить на 20 лет с первоначальным взносом 30%

"ПриватБанк" с 1 июля 2020 года начинает ипотечное кредитование 9,99% годовых. Кредиты будут выдаваться в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, ипотеку можно будет получить в "ПриватБанке" на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

"В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам "ПриватБанка", льготными условиями кредитования по программе "Доступное жилье под 10%", смогут воспользоваться около 300 тысяч украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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Автор: Александр Белоус