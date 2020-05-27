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В НБУ назвали условия для ипотеки под 10%

Новости » Экономика     27.05.2020 - 13:08
В НБУ назвали условия для ипотеки под 10%
Фото: заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Для снижения ставок по ипотечным кредитам нужно вдвое снизить ставки по депозитам

Снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-слуба НБУ.

Как отметил Сологуб, нет ни одной успешной страны, которая бы имела устойчивую двузначную инфляцию. По его словам, высокая инфляция - это приговор дешевым кредитам.

"Чистая арифметика: кредитная ставка = депозитная ставка + маржа. Депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права", - сказал он.

Сологуб убежден, что "украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический "шаманизм"".

"Ипотека под 10% возможна. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - считает Сологуб.

Стоит отметить, что процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых. В то же время процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныипотекакредит
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