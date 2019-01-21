"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мобильное подразделение будет обслуживать клиентов банка с 21 по 25 января

Мобильный подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области с 21 по 25 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Twitter.

Как отмечается, передвижное подразделение "Ощадбанка" будет работать в городе Золотое 21 января, в селе Трехизбенка 22 января, в городе Золотое-4 23 января, в пгт Тошкивка 24 января и в городе Золотое 25 января.

"В период с 21 по 25 января мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что средний доход внутренне перемещенной лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен. В частности, в сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55％) не превышает 5 тысяч гривен.

Напомним,мониторинговая миссия ООН призвала Украин возобновить выплату пенсий всем украинцам с неподконтрольных территорий на Донбассе.