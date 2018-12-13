Тука назвал средний доход переселенца

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина/Виталий Носач)

По его словам, занятость переселенцев значительно снизилась

Средний доход внутренне перемещенного лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен. Об этом на презентации результатов исследования ситуации с переселенцами сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последнее время занятость ВПЛ снизилась и составляет 43%.

"Так же я вижу, что сейчас 2187 грн - составляет средний доход ВПЛ", - сказал Тука.

В презентованном отчете говорится, что в сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55％) не превышает 5 тысяч гривен.

По словам главы представительства Международной организации по миграции в Украине Лотара Вайса, во время исследования было опрошено около 6 тысяч человек.

"В сентябре 2018 состоялся последний уровень опроса, мы опросили лично более 2400 респондентов. Мы по телефону опросили более 4 тысяч респондентов. Каждый пятый ВПЛ заявляет, что они полностью или частично интегрированы в те общины, в которых они проживают", - сказал он.

Напомним, по последним данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что Верховная рада Украины должна полностью включить избирательного процесса внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов.