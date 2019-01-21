"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мобільний підрозділ обслуговуватиме клієнтів банку з 21 по 25 січня

Мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області з 21 по 25 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Twitter.

Як зазначається, пересувний підрозділ "Ощадбанку" працюватиме у місті Золоте 21 січня, у селі Трьохізбенка 22 січня, у місті Золоте-4 23 січня, у смт Тошківка 24 січня та у місті Золоте 25 січня.

"У період з 21 по 25 січня мобільний підрозділ Ощадбанк обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що середній дохід внутрішньо переміщеної особи (ВПО) становить 2187 гривень. Зокрема, у вересні 2018 року середньомісячний дохід більшості домогосподарств ВПО (55％) не перевищує 5 тисяч гривень.

Нагадаємо,моніторингова місія ООН закликала Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі.