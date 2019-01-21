ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 14:53
"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мобільний підрозділ обслуговуватиме клієнтів банку з 21 по 25 січня

Мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області з 21 по 25 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Twitter

Як зазначається, пересувний підрозділ "Ощадбанку" працюватиме у місті Золоте 21 січня, у селі Трьохізбенка 22 січня, у місті Золоте-4 23 січня, у смт Тошківка 24 січня та у місті Золоте 25 січня. 

"У період з 21 по 25 січня мобільний підрозділ Ощадбанк обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено додатково", -  йдеться в повідомленні. 

&quot;Ощадбанк&quot; обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Раніше РБК-Україна писало, що середній дохід внутрішньо переміщеної особи (ВПО) становить 2187 гривень. Зокрема, у вересні 2018 року середньомісячний дохід більшості домогосподарств ВПО (55％) не перевищує 5 тисяч гривень.

Нагадаємо,моніторингова місія ООН закликала Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. 

У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 28 тис. осіб
Новини України ОщадбанкДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся