Осенняя презентация Apple. iPhone 13 и не только: какие новинки ожидаются

Сегодня, 14 сентября, компания Apple проведёт ежегодную презентацию обновленных продуктов. Официально корпорация не анонсирует, какие именно новинки будут представлены. Однако, инсайдеры уже успели поделиться с миром своими прогнозами. Согласно им, сегодня Apple представит серию обновленных iPhone 13, наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.
Подробнее об этом читайте ниже в материале РБК-Украина.
Начало презентации обновленной техники компании Apple запланировано на 20:00 по киевскому времени. Мероприятие под названием "California Streaming" будет транслироваться в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.
Сегодня состоится одна из нескольких осенних презентаций. В прошлом году таких конференций было две. В сентябре мир увидел часы Apple Watch 6, планшеты iPad 8 и iPad Air, операционные системы iPadOS 14 iOS 14 и tvOS 14, а также пакет сервисов подписок.
В 2020-м, из-за пандемии презентацию линейки смартфонов компания перенесла на октябрь. И уже на второй осенней конференции мир увидел новую серию iPhone 12, а также смарт-колонку HomePod mini.
В этом году, по данным западных источников, Apple не станет томить поклонников смартфонов и презентует новую линейку iPhone 13 уже во время первой презентации. Предполагается, что вместе с телефонами цифровой гигант представит наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.
Еще одна презентация, а по некоторым сведениям, две, состоятся позже. В октябре корпорация покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3.
Предполагается, что новое поколение MacBook Pro и обновленный Mac mini мир увидит на отдельной презентации в ноябре. Все эти компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.
Традиционно самой ожидаемой частью сегодняшней презентации станет показ новой линейки iPhone 13. Компания презентует четыре новые модели смартфона:
Размеры экранов останутся прежними - 5,4, и 6,1 дюйма для базовой и 6,1 и 6,7 дюйма для версии Pro.
Смартфоны выйдут новых оттенках - матовом черном и бронзовом. Также будут доступны цвета Sunset Gold и Rose Gold. По слухам, к концу году компания выпустит "Айфон" в ярком розовом оттенке.
Ожидается, что в новых смартфонах экранный вырез станет меньше. По информации инсайдеров, это стало возможным благодаря модернизации системы Face ID. Остальные изменения коснутся функционала смартфона.
Новая линейка iPhone получит батареи емкостью на 15-20% больше, чем предыдущие модели.
Частота обновления изображения на экране составит до 120 Гц, что обеспечит более плавную прокрутку экрана.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут иметь объем памяти 128, 512 ГБ и 1 ТБ. Модели с энергонезависимым объемом памяти 256 ГБ не будет.
Телефоны могут иметь беспроводную зарядку. В августе в сеть попали фотографии предположительно новых моделей "Айфона", у которых нет разъема для зарядки. Если верить кадрам, цифровой гигант заменил Ligthning-разъемы на магнитные контакты для беспроводной подзарядки.
iPhone 13 сможет работать при помощи спутниковой связи, которая позволит звонить, присылать и получать SMS вне зоны действия сотовой сети. Как сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, гаджеты оснащены модифицированной версией 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60. Она позволяет работать в C-диапазоне, который используется для наземной и спутниковой радиосвязи. Таким образом телефоны смогут подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите для звонков и обменом SMS. Эту функцию удалось реализовать в партнерстве с оператором спутниковой связи Globalstar.
Новые модели оснащены функцией Always on display. Это значит, что время, дата и уведомления будут отображаться на выключенном экране, как в Apple Watch.
Серия iPhone 13 порадует обновленной камерой, которая будет обладать следующими характеристиками:
На осенней презентации компания покажет обновленную версию смарт-часов. Они будут называться Apple Watch Series 7.
По прогнозам, отличительной чертой гаджета станет угловатый дизайн. Новый облик будет гармонировать с формой iPhone 12 и, соответственно, iPhone 13. Рамка вокруг экрана может стать тоньше.
По слухам, дисплей обновленного гаджета будет больше на 20-30%. Компания презентует на выбор два варианта - с диагональю экрана 41 мм и 45 мм.
Крепление для ремешков останется прежним, поэтому старая фурнитура подойдет под новый дизайн.
Новые часы могут поступить в продажу не сразу. Накануне появилась информация о том, что компания столкнулась с трудностями в достижении удовлетворительных показателей при мелкосерийном производстве.
Фото: Apple Watch Series 7 выйдут в новом дизайне (rendersbyian.com)
Также ранее в СМИ просочилась информация о том, что Apple разрабатывает дополнительные функции для смарт-часов, которые позволят измерять:
Однако, по данным западных СМИ, в этом году таких новшеств скорей всего ожидать не стоит. Вероятно, такими функциями будут обладать часы следующего поколения.
Ожидается, что сегодня цифровой гигант презентует также наушники Air Pods 3. По слухам, внешне они будут похожи на AirPods Pro. То есть размер наушников будет меньше, а чехол шире. При этом в новой версии останутся вкладыши, а не вакуумные наушники, как в Pro-варианте.
Качество звука станет лучше, однако, шумоподавления в обычной версии не будет. Эта функция останется прерогативой серии Pro.
По слухам, разработчики увеличили аккумулятор зарядного кейса на 20%. В комплекте к нему будет идти беспроводная зарядка. Батарейки внутри самих наушников будут такими, как в версии Pro.