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Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят

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США, Вторник 07 сентября 2021 14:28
Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят Фото: осенью Apple проведет три презентации (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Осенью компания Apple проведет три мероприятия, на которых покажет свои новинки. На следующей неделе компания, возможно, проведет прес-конференцию, на которой представит линейку iPhone 13.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на mydrivers.

Издание сообщает, что на ближайшей презентации, которая якобы состоится 14 сентября, Apple также представит наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

На второй конференции, которая состоится в октябре, Apple покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3. Стоит отметить, что iPad mini 6 на этот раз станет ключевым продуктом презентации.

В ноябре компания покажет миру новое поколение MacBook Pro, которое будет доступно с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. Также будет представлен новый Mac mini. Все эти компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.

Напомним, что Apple отложила введение функции для проверки iPhone на наличие изображений жестокого обращения с детьми.

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