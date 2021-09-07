Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят

Осенью компания Apple проведет три мероприятия, на которых покажет свои новинки. На следующей неделе компания, возможно, проведет прес-конференцию, на которой представит линейку iPhone 13.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на mydrivers .

Издание сообщает, что на ближайшей презентации, которая якобы состоится 14 сентября, Apple также представит наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

На второй конференции, которая состоится в октябре, Apple покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3. Стоит отметить, что iPad mini 6 на этот раз станет ключевым продуктом презентации.

В ноябре компания покажет миру новое поколение MacBook Pro, которое будет доступно с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. Также будет представлен новый Mac mini. Все эти компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.