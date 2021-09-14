Осенняя презентация Apple. iPhone 13 и не только: какие новинки ожидаются

Сегодня, 14 сентября, компания Apple проведёт ежегодную презентацию обновленных продуктов. Официально корпорация не анонсирует, какие именно новинки будут представлены. Однако, инсайдеры уже успели поделиться с миром своими прогнозами. Согласно им, сегодня Apple представит серию обновленных iPhone 13, наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

Подробнее об этом читайте ниже в материале РБК-Украина .

Каких новинок от Apple ожидать этой осенью

Начало презентации обновленной техники компании Apple запланировано на 20:00 по киевскому времени. Мероприятие под названием "California Streaming" будет транслироваться в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Сегодня состоится одна из нескольких осенних презентаций. В прошлом году таких конференций было две. В сентябре мир увидел часы Apple Watch 6, планшеты iPad 8 и iPad Air, операционные системы iPadOS 14 iOS 14 и tvOS 14, а также пакет сервисов подписок.

В 2020-м, из-за пандемии презентацию линейки смартфонов компания перенесла на октябрь. И уже на второй осенней конференции мир увидел новую серию iPhone 12, а также смарт-колонку HomePod mini.

В этом году, по данным западных источников, Apple не станет томить поклонников смартфонов и презентует новую линейку iPhone 13 уже во время первой презентации. Предполагается, что вместе с телефонами цифровой гигант представит наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

Еще одна презентация, а по некоторым сведениям, две, состоятся позже. В октябре корпорация покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3.

Предполагается, что новое поколение MacBook Pro и обновленный Mac mini мир увидит на отдельной презентации в ноябре. Все эти компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.

Беспроводная зарядка и встроенная спутниковая связь: что известно о новом iPhone 13

Традиционно самой ожидаемой частью сегодняшней презентации станет показ новой линейки iPhone 13. Компания презентует четыре новые модели смартфона:

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max.

Размеры экранов останутся прежними - 5,4, и 6,1 дюйма для базовой и 6,1 и 6,7 дюйма для версии Pro.

Смартфоны выйдут новых оттенках - матовом черном и бронзовом. Также будут доступны цвета Sunset Gold и Rose Gold. По слухам, к концу году компания выпустит "Айфон" в ярком розовом оттенке.

Ожидается, что в новых смартфонах экранный вырез станет меньше. По информации инсайдеров, это стало возможным благодаря модернизации системы Face ID. Остальные изменения коснутся функционала смартфона.

Новая линейка iPhone получит батареи емкостью на 15-20% больше, чем предыдущие модели.

Частота обновления изображения на экране составит до 120 Гц, что обеспечит более плавную прокрутку экрана.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут иметь объем памяти 128, 512 ГБ и 1 ТБ. Модели с энергонезависимым объемом памяти 256 ГБ не будет.

Телефоны могут иметь беспроводную зарядку. В августе в сеть попали фотографии предположительно новых моделей "Айфона", у которых нет разъема для зарядки. Если верить кадрам, цифровой гигант заменил Ligthning-разъемы на магнитные контакты для беспроводной подзарядки.

iPhone 13 сможет работать при помощи спутниковой связи, которая позволит звонить, присылать и получать SMS вне зоны действия сотовой сети. Как сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, гаджеты оснащены модифицированной версией 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60. Она позволяет работать в C-диапазоне, который используется для наземной и спутниковой радиосвязи. Таким образом телефоны смогут подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите для звонков и обменом SMS. Эту функцию удалось реализовать в партнерстве с оператором спутниковой связи Globalstar.

Новые модели оснащены функцией Always on display. Это значит, что время, дата и уведомления будут отображаться на выключенном экране, как в Apple Watch.

Серия iPhone 13 порадует обновленной камерой, которая будет обладать следующими характеристиками:

запись видео в режиме портрета

новые фильтры для улучшения качества и цветопередачи фотографий

более высокое качество видео с помощью технологии ProRes. Ранее эта технология не использовалась на массовом рынке из-за большого размера файлов. Ее применяют видеоредакторы в киноиндустрии. ProRes будет записывать видео с разрешением HD и 4K.

Какими будут новые Apple Watch

На осенней презентации компания покажет обновленную версию смарт-часов. Они будут называться Apple Watch Series 7.

По прогнозам, отличительной чертой гаджета станет угловатый дизайн. Новый облик будет гармонировать с формой iPhone 12 и, соответственно, iPhone 13. Рамка вокруг экрана может стать тоньше.

По слухам, дисплей обновленного гаджета будет больше на 20-30%. Компания презентует на выбор два варианта - с диагональю экрана 41 мм и 45 мм.

Крепление для ремешков останется прежним, поэтому старая фурнитура подойдет под новый дизайн.

Новые часы могут поступить в продажу не сразу. Накануне появилась информация о том, что компания столкнулась с трудностями в достижении удовлетворительных показателей при мелкосерийном производстве.

Фото: Apple Watch Series 7 выйдут в новом дизайне (rendersbyian.com)

Также ранее в СМИ просочилась информация о том, что Apple разрабатывает дополнительные функции для смарт-часов, которые позволят измерять:

температуру тела

артериальное давление

уровень сахара в крови

фазы сна.

Однако, по данным западных СМИ, в этом году таких новшеств скорей всего ожидать не стоит. Вероятно, такими функциями будут обладать часы следующего поколения.

Чем будут отличаться Air Pods 3

Ожидается, что сегодня цифровой гигант презентует также наушники Air Pods 3. По слухам, внешне они будут похожи на AirPods Pro. То есть размер наушников будет меньше, а чехол шире. При этом в новой версии останутся вкладыши, а не вакуумные наушники, как в Pro-варианте.

Качество звука станет лучше, однако, шумоподавления в обычной версии не будет. Эта функция останется прерогативой серии Pro.

По слухам, разработчики увеличили аккумулятор зарядного кейса на 20%. В комплекте к нему будет идти беспроводная зарядка. Батарейки внутри самих наушников будут такими, как в версии Pro.