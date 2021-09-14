Осіння презентація Apple. iPhone 13 і не тільки: які новинки очікуються

Сьогодні, 14 вересня, компанія Apple проведе щорічну презентацію оновлених продуктів. Офіційно корпорація не анонсує, які саме новинки будуть представлені. Однак, інсайдери вже встигли поділитися зі світом своїми прогнозами. Згідно з ними, сьогодні Apple представить серію оновлених iPhone 13, навушники AirPods третього покоління та смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Детальніше про це читайте нижче в матеріалі РБК-Україна .

Яких новинок від Apple очікувати цієї осені

Початок презентації оновленої техніки компанії Apple заплановано на 20:00 за київським часом. Захід під назвою "California Streaming" транслюватиметься в режимі онлайн на сайті apple.com і в додатку Apple TV.

Сьогодні відбудеться одна з кількох осінніх презентацій. Минулого року таких конференцій було дві. У вересні світ побачив годинник Apple Watch 6, планшети iPad 8 і iPad Air, операційні системи iPadOS 14 iOS 14 і tvOS 14, а також пакет сервісів підписок.

У 2020-му, через пандемію презентацію серії смартфонів компанія перенесла на жовтень. І вже на другій осінній конференції світ побачив нову серію iPhone 12, а також смарт-колонку HomePod mini.

Цього року, за даними західних джерел, Apple не стане мучити шанувальників смартфонів і презентує нову лінійку iPhone 13 вже під час першої презентації. Передбачається, що разом з телефонами цифровий гігант представить навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Ще одна презентація, а за деякими відомостями, дві, відбудуться пізніше. У жовтні корпорація покаже серію нових продуктів в лінійці iPad, включаючи iPad 9 початкового рівня, iPad mini 6 і стилус Apple Pencil 3.

Передбачається, що нове покоління MacBook Pro і оновлений Mac mini світ побачить на окремій презентації в листопаді. Всі ці комп'ютери будуть побудовані на базі однокристальної системи Apple M1X власної розробки.

Безпровідна зарядка і супутниковий зв'язок: що відомо про новий iPhone 13

Традиційно найбільш очікуваною частиною сьогоднішньої презентації стане показ нової лінійки iPhone 13. Компанія презентує чотири нові моделі смартфона:

iPhone 13 Mini,

iPhone 13,

iPhone 13 Pro,

iPhone 13 Pro Max.

Розміри екранів залишаться незмінними - 5,4, і 6,1 дюйма для базової і 6,1 і 6,7 дюйма для версії Pro.

Смартфони вийдуть у нових відтінках - матовому чорному і бронзовому. Також будуть доступні кольори Sunset Gold і Rose Gold. До кінця року компанія випустить "Айфон" в яскравому рожевому відтінку.

Очікується, що в нових смартфонах екранний виріз стане менше. За інформацією інсайдерів, це стало можливим завдяки модернізації системи Face ID. Решта змін торкнуться функціоналу смартфона.

Нова лінійка iPhone матиме батареї ємністю на 15-20% більше, ніж попередні моделі.

Частота оновлення зображення на екрані складе до 120 Гц, що забезпечить більш плавну прокрутку екрану.

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max матимуть обсяг пам'яті 128, 512 ГБ і 1 ТБ. Моделі з енергонезалежним об'ємом пам'яті 256 ГБ не буде.

Телефони можуть мати безпровідну зарядку. У серпні в мережу потрапили фотографії імовірно нових моделей "Айфона", у яких немає роз'єму для зарядки. Якщо вірити кадрам, цифровий гігант замінив ligthning-роз'єми на магнітні контакти для безпровідної підзарядки.

iPhone 13 зможе працювати за допомогою супутникового зв'язку, який дозволить дзвонити, надсилати та отримувати SMS поза зоною дії мережі. Як повідомив авторитетний Інсайдер Мін-Чі Куо, гаджети оснащені модифікованою версією 5g-модему Qualcomm Snapdragon X60. Вона дозволяє працювати в C-діапазоні, який використовується для наземного і супутникового радіозв'язку. Таким чином телефони зможуть підключатися до супутників на низькій навколоземній орбіті для дзвінків і обміном SMS. Цю функцію вдалося реалізувати в партнерстві з оператором супутникового зв'язку Globalstar.

Нові моделі оснащені функцією Always on display. Це означає, що час, дата і повідомлення будуть відображатися на вимкненому екрані, як в Apple Watch.

Серія iPhone 13 порадує оновленою камерою, яка буде володіти наступними характеристиками:

запис відео в режимі портрета

нові фільтри для поліпшення якості і передачі кольору фотографій

більш висока якість відео за допомогою технології ProRes. Раніше ця технологія не використовувалася на масовому ринку через великий розмір файлів. Її застосовують відеоредактори в кіноіндустрії. ProRes буде записувати відео з роздільною здатністю HD і 4K.

Якими будуть нові Apple Watch

На осінній презентації компанія покаже оновлену версію смарт-годинника. Вони будуть називатися Apple Watch Series 7.

За прогнозами, відмінною рисою гаджета стане дизайн. Новий вигляд буде гармоніювати з формою iPhone 12 і, відповідно, iPhone 13. Рамка навколо екрану може стати тоншою.

З чуток, дисплей оновленого гаджета буде більшим на 20-30%. Компанія презентує на вибір два варіанти - з діагоналлю екрану 41 мм і 45 мм.

Кріплення для ремінців залишиться колишнім, тому стара фурнітура підійде під новий дизайн.

Новий годинник може надійти у продаж не відразу. Напередодні з'явилася інформація про те, що компанія зіткнулася з труднощами в досягненні задовільних показників при виробництві.

Фото: Apple Watch Series 7 вийдуть в новому дизайні (rendersbyian.com)

Також раніше в ЗМІ просочилася інформація про те, що Apple розробляє додаткові функції для смарт-годинників, які дозволять вимірювати:

температуру тіла

артеріальний тиск

рівень цукру в крові

фази сну.

Однак, за даними західних ЗМІ, цього року таких нововведень скоріше за все очікувати не варто. Ймовірно, такими функціями будуть володіти годинники наступного покоління.

Чим будуть відрізнятися Air Pods 3

Очікується, що сьогодні цифровий гігант презентує також навушники Air Pods 3. Зовні вони будуть схожі на AirPods Pro. Тобто розмір навушників буде менше, а чохол ширше. При цьому в новій версії залишаться вкладиші, а не вакуумні навушники, як в Pro-варіанті.

Якість звуку стане краще, однак, шумоізоляції в звичайній версії не буде. Ця функція залишиться прерогативою серії Pro.

З чуток, розробники збільшили акумулятор зарядного кейса на 20%. У комплекті до нього буде йти безпровідна зарядка. Батарейки всередині самих навушників будуть такими, як у версії Pro.