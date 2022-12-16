ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До осель найбільшого жилого масиву у Києві найближчим часом повернуться вода і світло

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 20:33
До осель найбільшого жилого масиву у Києві найближчим часом повернуться вода і світло Фото: уже сьогодні ввечері у Київ повернуться вода і світло (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На одному з найбільших жилих масивів Києва - Троєщині - вже цього вечора з'являться холодна вода і світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії ДТЕК.

Як зазначається в інформації, сьогодні, 16 грудня, внаслідок масованого обстрілу російськими ракетами були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частково мешканців Троєщини.

"Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини", - йдеться у повідомленні.

При цьому ДТЕК зауважує, що енергетики та комунальні служби столиці роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутися до відключень згідно з графіками.

Сьогодні зранку РБК-Україна повідомляло, що енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми через масований ракетний обстріл російських окупантів 16 грудня. Додамо, що це вже двадцята терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна розповіло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах