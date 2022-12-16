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В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет

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Украина, Пятница 16 декабря 2022 20:33
В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет Фото: уже сегодня вечером в Киев вернутся вода и свет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На одном из самых больших жилых массивов Киева - Троещине - уже сегодня вечером появятся холодная вода и свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании ДТЭК.

Как отмечается в информации, сегодня, 16 декабря, в результате массированного обстрела российскими ракетами были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и частично жителей Троещины.

"По состоянию на вечер наши энергетики возобновили работу поврежденных энергобъектов. Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тысяч жителей Троещины", - говорится в сообщении.

При этом ДТЭК отмечает, что энергетики и коммунальные службы столицы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам.

Сегодня утром РБК-Украина сообщало, что энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы из-за массированного ракетного обстрела российских оккупантов 16 декабря. Это уже двадцатая террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов. Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказала подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

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ДТЭК
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