Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник РФ Мизинцев. Он возглавлял операцию в Сирии

Добавим, недавно российско-оккупационные войска снова атаковали место, где от российских бомб прятались мариупольцы. Враги сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где находились около 400 человек.

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