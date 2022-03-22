Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник РФ Мизинцев. Он возглавлял операцию в Сирии

Осадой города Мариуполь руководит лично генерал-полковник путинской армии Михаил Мизинцев, ранее возглавлявший операцию в Сирии. Именно он отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
"Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии. Начальник национального центра управления обороной российской федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года", - написал Братчук.
По его словам, именно Мизинцев приказывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей.
"Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", - подчеркнул Братчук.