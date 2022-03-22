Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник РФ Мізінцев. Він очолював операцію в Сирії

"Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував операцією в Сирії. Начальник національного центру управління обороною російської федерації з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року", - написав Братчук.

За його словами, саме Мізінцев наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів.

"Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - наголосив Братчук.