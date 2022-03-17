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Бомбоубежище драмтеатра в Мариуполе выдержало авиаудар. Из-под завалов выходят взрослые с детьми

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Мариуполь, Четверг 17 марта 2022 12:53
Бомбоубежище драмтеатра в Мариуполе выдержало авиаудар. Из-под завалов выходят взрослые с детьми Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе бомбоубежище драмтеатра, на который оккупант сбросил авиабомбу, выдержало удар. Сейчас оттуда выходят живые взрослые и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизни людей, которые скрывались в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокированию подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети", - написала Денисова.

По ее словам, пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра.

"Авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон замечено надписями «дети» является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.Наказание для рашистських войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", - отметила Денисова.

Напомним, вчера в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на драматический театр. Сообщалось, что в помещении прятались сотни людей.

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