Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник РФ Мизинцев. Он возглавлял операцию в Сирии
Осадой города Мариуполь руководит лично генерал-полковник путинской армии Михаил Мизинцев, ранее возглавлявший операцию в Сирии. Именно он отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
"Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии. Начальник национального центра управления обороной российской федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года", - написал Братчук.
По его словам, именно Мизинцев приказывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей.
"Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", - подчеркнул Братчук.
Напомним, 16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. Впоследствии стало известно, что бомбоубежище выдержало удар.
Добавим, недавно российско-оккупационные войска снова атаковали место, где от российских бомб прятались мариупольцы. Враги сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где находились около 400 человек.
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