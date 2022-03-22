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Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник РФ Мізінцев. Він очолював операцію в Сирії

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Маріуполь, Вівторок 22 березня 2022 10:34
Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник РФ Мізінцев. Він очолював операцію в Сирії Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Облогою міста Маріуполь керує особисто генерал-полковник путінської армії Михайло Мізінцев, який раніше очолював операцію в Сирії. Саме він віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував операцією в Сирії. Начальник національного центру управління обороною російської федерації з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року", - написав Братчук.

За його словами, саме Мізінцев наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів.

"Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - наголосив Братчук.

Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де перебували сотні дітей та жінок. Згодом стало відомо, що бомбосховище витримало удар.

Додамо, нещодавно російсько-окупаційні війська знову атакували місце, де від російських бомб ховалися маріупольці. Вороги скинули бомби на школу в Маріуполі, де перебували близько 400 людей.

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