Осадки и температурные качели: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На следующей неделе будет преобладать дождливая погода

На следующей неделе погода в Украине будет дождливой и местами прохладной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз на 24 февраля

По прогнозу синоптиков, в понедельник на всей территории страны ожидаются значительные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем и ночью в северных и восточных областях будет колебаться от +1 до +3, в Сумской области может опуститься до -1. На западе и в центре днем термометры покажут +2...+6 градусов, ночью от +1 до +4. В южных областях днем от +6 до +10, ночью от +2 до +4.

Прогноз на 25 февраля

Во вторник небольшие дожди прогнозируют в западных, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. На остальной территории будет облачно с прояснением. Температура воздуха в центральных, северных и восточных областях днем будет колебаться от +3 до +7, ночью от -2 до +2. На западе и юге днем от +6 до +11 градусов, ночью до -2. В Карпатах ночью температура снизится до -3...-5 градусов.

Прогноз на 26 февраля

В среду осадки сохранятся в западных и некоторых центральных и северных областях. Температура воздуха днем в восточных и центральных областях будет колебаться от +5 до +9 градусов, ночью на востоке похолодает до -3. На остальной территории термометры днем покажут от +8 до +15 градусов, ночью от +2 до +5.

Прогноз на 27 февраля

В четверг дождливая погода распространится почти на всю территорию страны. Осадки обойдут только восточные области. Температура воздуха в западных областях снизится до +3...+6 градусов, ночью будет колебаться от +2 до +5. На остальной территории термометры днем будут в пределах +8...+12 градусов, ночью температура опустится до +3...+6.

Прогноз на 28 февраля

Уже в конце будней осадки охватят все области. На западе кое-где ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях будет колебаться от +3 до +5, ночью от 0 до +2. На юге и востоке термометры днем покажут от +5 до +8 градусов, ночью от +3 до +5.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 23 февраля в Карпатах сохранится высокая вероятность схода лавин. В горах Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности.