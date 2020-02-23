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В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

Новости » Общество     23.02.2020 - 09:11
В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Сход лавин возможен в горах Ивано-Франковской области

В Карпатах сегодня, 23 февраля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в воскресенье сход снежных лавин возможен в горах Ивано-Франковской области. В связи с этим в Карпатах был объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в период с 22 по 24 февраля в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения снежных лавин. В горах Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что на Украину надвигается активный циклон, который принесет сильные метели и штормовые ветры. В Карпатах завтра, 24 февраля, ожидаются порывы ветра до 40 м/с, значительный снег, метели, снежные заносы и гололедица. Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра до 22 м/сек.

Кроме того, 20 февраля спасатели в Карпатах нашли двух заблудившихся туристов вблизи горы Драгобрат. Двое сноубордистов попали в туман и не смогли найти дорогу с горы. Туристы не нуждались в медицинской помощи и были доставлены на горнолыжный комплекс.

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