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Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 15:56
Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наступного тижня переважатиме дощова погода

Наступного тижня погода в Україні буде дощовою та подекуди прохолодною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз на 24 лютого

За прогнозом синоптиків, у понеділок на всій території країни очікуються значні дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вдень та вночі у північних та східних областях коливатиметься від +1 до +3, у Сумській області може опуститися до -1. На заході та в центрі вдень термометри покажуть +2...+6 градусів, вночі від +1 до +4. У південних областях вдень від +6 до +10, вночі від +2 до +4.

Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Прогноз на 25 лютого

У вівторок невеликі дощі прогнозують у західних, Київській, Житомирській та Чернігівських областях. На решті території буде хмарно з проясненням. Температура повітря у центральних, північних та східних областях вдень коливатиметься від +3 до +7, вночі від -2 до +2. На заході та півдні вдень від +6 до +11 градусів, вночі до -2. У Карпатах вночі температура знизиться до -3...-5 градусів.

Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Прогноз на 26 лютого

У середу опади утримаються у західних, деяких центральних та північних областях. Температура повітря вдень у східних та центральних областях коливатиметься від +5 до +9 градусів, вночі на сході похолодає до -3. На решті території термометри вдень покажуть від +8 до +15 градусів, вночі від +2 до +5.

Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Прогноз на 27 лютого

У четвер дощова погода пошириться майже на всю територію країни. Опади оминуть лише східні області. Температура повітря у західних областях знизиться до +3...+6 градусів, вночі коливатиметься від +2 до +5. На решті території термометри вдень будуть в межах +8...+12 градусів, вночі температура опуститься до +3...+6.

Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Прогноз на 28 лютого

Вже наприкінці буднів опади охоплять всі області. На заході подекуди очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень у західних, центральних, та північних областях коливатиметься від +3 до +5, вночі від 0 до +2. На півдні та сході термометри вдень покажуть від +5 до +8 градусів, вночі від +3 до +5.

Опади та температурні гойдалки: прогноз на тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що 23 лютого у Карпатах збережеться висока ймовірність сходження лавин. У горах Івано-Франківської області синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

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