Осада Apple Store в Амстердаме закончилась трагедией

Все началось с сообщения в полицию о выстрелах в одном из магазинов Apple Store, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала. После прибытия правоохранителей - преступник взял в заложники персонал, однако всем, кроме одного человека удалось сбежать в последующие часы осады.

Во время связи с вооруженным человеком, тот потребовал платеж в криптовалюте и безопасный выход с магазина. Также он прислал новостному агентству фотографию на которой изображен бронежилет якобы с взрывчаткой.

Через пять часов после инцидента - последний заложник сбежал с магазина, а следом за ним выбежал и преступник. Во время преследования, полицейская машина сбила последнего, впрочем, он остался невредим.

Более того, бронежилет со взрывчаткой, как оказалось позже, был фальшивкой.

Преступника задержали и отправили в больницу.