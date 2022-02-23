UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Осада Apple Store в Амстердаме закончилась трагедией

Автор: Сергей Пышкин

В Амстердаме драматически закончилась попытка вооруженного грабежа магазина Apple Store. Во время задержания преступника, полицейская машина сбила его на большой скорости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digitaltrends.

Все началось с сообщения в полицию о выстрелах в одном из магазинов Apple Store, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала. После прибытия правоохранителей - преступник взял в заложники персонал, однако всем, кроме одного человека удалось сбежать в последующие часы осады.

Во время связи с вооруженным человеком, тот потребовал платеж в криптовалюте и безопасный выход с магазина. Также он прислал новостному агентству фотографию на которой изображен бронежилет якобы с взрывчаткой.

Через пять часов после инцидента - последний заложник сбежал с магазина, а следом за ним выбежал и преступник. Во время преследования, полицейская машина сбила последнего, впрочем, он остался невредим.

Более того, бронежилет со взрывчаткой, как оказалось позже, был фальшивкой.

Преступника задержали и отправили в больницу.

Напомним, РБК-Украина писало о новом дизайне для iPhone 14. Тем временем Apple уже начала пробное производство будущего флагмана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple