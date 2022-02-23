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Облога Apple Store в Амстердамі закінчилася трагедією

Автор: Сергій Пишкін

В Амстердамі драматично закінчилася спроба збройного грабежу магазину Apple Store. Під час затримання злочинця, поліцейська машина збила його на великій швидкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digitaltrends.

Все почалося з повідомлення в поліцію про постріли в одному з магазинів Apple Store, який розташований недалеко від залізничного вокзалу. Після прибуття правоохоронців - злочинець взяв у заручники персонал, проте всім, крім однієї людини вдалося втекти в наступні години облоги.

Під час зв'язку з озброєною людиною, той зажадав платіж в криптовалюті і безпечний вихід з магазину. Також він надіслав новинному агентству фотографію на якій зображений бронежилет нібито з вибухівкою.

Через п'ять годин після інциденту - останній заручник втік з магазину, а слідом за ним вибіг і злочинець. Під час переслідування, поліцейська машина збила останнього, втім, він залишився неушкоджений.

Більш того, бронежилет з вибухівкою, як виявилося пізніше, був фальшивкою.

Злочинця затримали й відправили в лікарню.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про новий дизайн для iPhone 14. Тим часом Apple вже почала пробне виробництво майбутнього флагмана.

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