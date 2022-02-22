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iPhone 14 будет иметь обновленный дизайн: что изменится

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Вторник 22 февраля 2022 11:07
iPhone 14 будет иметь обновленный дизайн: что изменится Фото: iPhone 14 будет иметь обновленный дизайн (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Applе решила обновить дизайн нового флагмана iPhone 14. Ожидается уменьшение выступа камеры и отказ от челки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mydrivers.

Согласно источнику, челка сохранится в двух новых моделях смартфона, которые не будут иметь приставку Pro.

Также компания отказалась от производства модели mini. iPhone 14 и iPhone 14 Max будут иметь 6,1 и 6,7 дюйма диагонали соответственно. Также оба смартфона получат маленькую челку.

Стоит добавить, что вырез на передней части смартфона был уменьшен еще с выходом 13 серии модели. Возможно, компания решила минимизировать дизайн и дальше. Впрочем, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro потерпят более серьезных изменений, поскольку станут первыми смартфонами полностью без челки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники Apple создают тайные профсоюзы из-за недовольства зарплатой. Тем временем компания начала пробное производство iPhone 14.

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